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Meral Akşener: Cumhurbaşkanı adayı değilim

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim; ben başbakanlığa adayım" dedi.

24 Eylül 2021 Cuma 22:34
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Meral Akşener: Cumhurbaşkanı adayı değilim
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İyi Parti lideri Meral Akşener Halk tv'de katıldığı programda, Cumhurbaşkanı adayı olmadığını söyleyerek, "Ben başbakanlığa adayım" dedi.

Akşener "Sayın Erdoğan seçilirse sonsuz yetkili sistem devam edecek. Cumhur İttifakı adayının hedefi bu. Bizim iki sistemimiz var. Bir Cumhurbaşkanı seçimi o seçilen kişi parlamenter sistemin taşlarını döşeyecek" dedi.

İyi Parti lideri şöyle konuştu:

"İvedilikle parlamenter sisteme geçişin yolunu döşeyecek ve Cumhurbaşkanı olarak kalacak. Seçimi kazandık, parlamenter sisteme geçtik… O Cumhurbaşkanı herkesin cumhurbaşkanı olacak. Yanlış anlaşılan şey şu biz ikinci bir Erdoğan seçmeyeceğiz.

İş birliği içinde rekabet diye bir kavram tanımlarım. Ondan sonra rakip olacağız biz. Bana çeşitli sorular soruyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu’nun aday profili anlatımına katılıyorum. Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim. Başbakanlığa adayım" dedi.

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