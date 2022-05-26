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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun bugünkü toplantısında politika faizi yüzde 14 seviyesinde sabit bırakıldı. TCMB böylece son 5 toplantısında pas geçmiş oldu.

26 Mayıs 2022 Perşembe 14:05
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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) beklendiği gibi politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu.

TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 4 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı. Böylece son 5 toplantıda faize dokunulmadı.

EKONOMİSTLER SABİT KALMASINI BEKLİYORDU

AA Finans'ın , 17 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankette ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyordu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

Benzer şekilde Reuters anketine katılan 15 ekonomistin de tamamı faizlerin sabit bırakılacağı görüşünü bildirmişti.

MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHLERİ 2022

Merkez Bankası'nın yılın kalanındaki toplantı tarihleri şöyle: 

23 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

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