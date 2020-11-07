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Merkez Bankası'nda görev değişimi

Türkiye Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı. Merkez Bankası Başkanlığına Maliye eski bakanı, Cumhurbaskanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atandı.

07 Kasım 2020 Cumartesi 10:07
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Merkez Bankası'nda görev değişimi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, TCMB Başkanı Murat Uysal, görevden alındı ve bu suretle boşalan göreve Naci Ağbal atandı. Ağbal'dan boşalan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına, İbrahim Şenel getirildi.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliğine de Nihat Zeybekci atandı.

NACİ AĞBAL KİMDİR?

Naci Ağbal, 1 Ocak 1968 tarihinde Minteha ve Yakup Ağbal çiftinin çocuğu olarak Bayburt'un Yoncalı köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çorum'da tamamladıktan sonra 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl Teftiş Kuruluna girdi, 1993'te Maliye Müfettişi oldu. Yüksek Lisans eğitimini 1998 yılında Exeter Üniversitesi İş İdaresi Genel İşletme Yönetimi (MBA) Programında tamamladı.



2003 yılında Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevine, 2007 yılında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'ne atandı. Ekim 2008 tarihinde Bakanlar Kurulu kontenjanından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçildi. 8 Mart 2008 tarihi itibarıyla de Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet üyesi oldu. 12 Haziran 2009 tarihinde Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandı.Bu görevini 9 Şubat 2015 tarihine kadar sürdürdü

Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Bayburt milletvekili olarak Meclis'e girdi. 13 Eylül 2015 tarihinde AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine başladı. Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimleri'nde tekrar AK Parti Bayburt milletvekili olarak Meclis'e girdi.

64. ve 65. Türkiye Hükûmeti'nde Maliye Bakanı olarak görevlendirildi.

2018-2020 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı görevini yapmıştır.

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