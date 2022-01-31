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Merkez Bankası'ndan hükümete enflasyon mektubu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesi amacıyla hükümete enflasyon gelişmeleri hakkında açık mektup gönderdi. Mektupta son enflasyon raporunda tanıtılan liralaşma stratejisine vurgu yapıldı.

31 Ocak 2022 Pazartesi 14:08
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Merkez Bankası'ndan hükümete enflasyon mektubu
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), hükümet adına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye açık mektup gönderdi.

Tüketici enflasyonunun 2021 yılı sonunda yüzde 5 hedefi etrafında belirlenen belirsizlik aralığının üzerinde gerçekleştiği belirtilen mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Fiyat istikrarını sağlayacak ve sürdürecek adımların başarısı için ekonomi politikaları arasındaki uyum ve toplumsal mutabakatın mümkün olan en geniş tabanda oluşturulması gereklidir. Bu bağlamda, sürdürülebilir fiyat istikrarı için başarı potansiyeli her zamankinden fazladır. Mali disiplin duruşunun enflasyonla mücadeleye verdiği desteğin yüksek olması beklenmektedir.''

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