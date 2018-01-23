Mersin'de heyelan karayolunu kapattı

Mersin'de Silifke ile Mut ilçeleri arasındaki ulaşımı sağlayan karayolunda aşırı yağışların etkisiyle heyelan meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, dün akşamdan bu yana devam eden sağanak nedeniyle Harnutlu Çeşme mevkisinde meydana gelen heyelan sonucu Silifke-Mut karayolu trafiğe kapandı.

Karayolları ekipleri dağlık alandan kopan toprak ve kaya parçalarının düştüğü yolun açılması amacıyla çalışma başlattı. Ekiplerce toprak yığını altında kalan herhangi bir kişi veya araç olup olmadığının tespiti için de arama çalışmaları yürütülüyor.

Bu arada iki ilçe arasındaki ulaşım ise Silifke-Gülnar karayolu üzerinden sağlanıyor.

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir de yaptığı açıklamada, heyelanın yoğun sağanak nedeniyle meydana geldiğini belirterek, ekiplerin yolun yeniden açılması için büyük uğraş verdiğini kaydetti.