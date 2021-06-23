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Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildi

Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu.

23 Haziran 2021 Çarşamba 09:11
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Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildi

Zehir tacirlerine geçit verilmiyor. Mersin Limanı'nda, Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkati sayesinde 463 kilogram kokain yakalandı.

Bilgiyi, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla verdi.

"Bu gece Mersin Limanı'nda Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizin dikkatli çalışmaları neticesinde 463 kg kokain ele geçirilmiştir. Görevlerini başarıyla yerine getiren Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz."

Geçen hafta da rekor operasyona imza atılmıştı

16 Haziran'da da Mersin Limanı'na gelen bir gemide muz yüklü konteyner içinde 1 ton 150 kilo kokain ele geçirilmiş, bunun Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalaması olduğu aktarılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Mersin LimanıKokain
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