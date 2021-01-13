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MERSİN’DE RAUF RAİF DENKTAŞ VE DR. FAZIL KÜÇÜK İÇİN ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın vefatının 9. ve Kıbrıs Türk Halkı’nın Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün vefatının 37. yıldönümleri nedeniyle, Mersin Toroslar Rauf Denktaş Parkı ve Açık Hava Müzesi'nde anma töreni düzenlendi.

13 Ocak 2021 Çarşamba 15:23
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MERSİN’DE RAUF RAİF DENKTAŞ VE DR. FAZIL KÜÇÜK İÇİN ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın vefatının 9. ve Kıbrıs Türk Halkı’nın Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün vefatının 37. yıldönümleri nedeniyle, Mersin Toroslar Rauf Denktaş Parkı ve Açık Hava Müzesi'nde anma töreni düzenlendi.

Törene, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ile Toroslar Belediyesi, AK Parti Toroslar İlçesi Kıbrıs Türk Kültür Derneği Mersin Şubesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkanlığı, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Mersin İl Başkanlığı, Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Mersin İl Başkanlığı, Mersin Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı temsilcileri katıldı.

KKTC Mersin Başkonsolosluğu’ndan verilen bilgiye göre, tören Rauf Raif Denktaş Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı.  Ardından, saygı duruşuna geçildi ve İstiklal Marşı okundu.

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