Mersin’i Cumhuriyet coşkusu sardı

KKTC Mersin Başkonsolosluğu’ndan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37. Kuruluş yıl dönümü kapsamında Mersin’in dört bir yanı KKTC bayraklarıyla süslendi.

“Coşkumuzu, heyecanımızı, gururumuzu tüm Mersin ve Çukurova Bölgesi’ndeki vatandaşlarımızla ve bölge halkıyla paylaşıyoruz” denilen Başkonsolosluk açıklamasında, “Mersin ve Çukurova Bölgesi’nde yaşayan tüm yurttaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” ifadelerine yer verildi.

KKTC Mersin Başkonsolosluğu’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37. Kuruluş yıl dönümünü Koronavirüs salgını nedeni ile daha sınırlı bir kapsamda ve salgın önlemleri çerçevesinde kutluyor olsak da Mersin’in dört bir yanını bayraklarımızla ve bilboardlarla süsleyerek coşkumuzu, heyecanımızı, gururumuzu tüm Mersin ve Çukurova Bölgesi’ndeki vatandaşlarımızla ve bölge halkıyla paylaşıyoruz.

Mersin ve Çukurova Bölgesi’nde yaşayan tüm yurttaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.”