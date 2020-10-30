Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

Türk siyasetinde bir döneme damga vuran Mesut Yılmaz 1947 yılında doğdu. Mesut Yılmaz, 1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü'nden mezun oldu.



Siyasette adım adım ilerledi Mesut Yılmaz. 1983 yılında kurulan Anavatan Partisi'nde kurucu üye ve Genel Başkan Yardımcısı oldu. Aynı yıl yapılan genel seçimlerde Rize milletvekili seçildi. Birinci Turgut Özal hükümetinde Devlet Bakanlığı'na atandı. Hükümet sözcülüğü yaptı.

1986 yılında da Kültür ve Turizm Bakanı oldu.

3 kez başbakanlık yaptı

Mesut Yılmaz, 29 Kasım 1987 seçimlerinde yeniden Rize milletvekili seçildi. İkinci Özal hükümetinde bu kez Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildi.

1991 yılında ANAP'ın başına geçti. Ve Başbakan oldu. 20 Ekim 1991'de yapılan genel seçimlerden sonra ana muhalefet partisi lideri olarak çalışmalarını sürdürdü.

1995'teki genel seçimlerin ardından kurulan koalisyon hükümetinde yeniden başbakan oldu.



Mesut Yılmaz 1997-1999 yılları arasında da başbakan olarak görev yaptı.

2000-2002 yılları arasında DSP-MHP-ANAP koalisyonunda devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak yer aldı. Partisi 2002 seçimlerinde meclise giremeyince 9 yıl sürdürdüğü genel başkanlık görevinden istifa etti.

Demokrat Parti'den 2011'de istifa etti

2007 yılında yapılan seçimlerde yine Rize’den ancak bu kez bağımsız milletvekili olarak meclise girdi. 2009 yılında Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin birleşmeleri sonucu kurulan Demokrat Parti'ye geçti. O partiden de 2011 yılında istifa etti.

Yüce Divan'da yangılandı

2004 yılında Yüce Divan'da yargılandı. Cumhuriyet tarihinde Yüce Divan'da yargılanan ilk başbakan oldu.

Oğlu intihar etti

Eşi Berna Yılmaz ile sık sık kameraların karşısındaydı Mesut Yılmaz. İki oğlundan biri olan Yavuz Yılmaz, 2017 yılında intihar ederek yaşamına son verdi.

2 yıldır ciddi sağlık sorunları yaşıyordu

Yılmaz, son iki senede ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etti. 2019 yılında akciğerinde tespit edilen kanserli hücreler temizlendi. Mayıs ayında da beyin sapında tespit edilen bir tümör nedeniyle ameliyata alındı.