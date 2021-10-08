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Mete Gazoz’un acı günü!

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz’un anneannesi Zarife Tahmaz (76) yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

08 Ekim 2021 Cuma 09:54
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Mete Gazoz’un acı günü!
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Kaza gece saatlerinde, Sapanca ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kuruçay Caddesi üzerinde meydana geldi. R.K. (43) yönetimindeki hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan Zarife Tahmaz'a çarptı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Zarife Tahmaz 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un anneannesi Zarife Tahmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tahmaz’ın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.

Polis ticarin aracın sürücüsü R.K.’yı gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Mete Gazoz
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