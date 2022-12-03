Meteoroloji'den kar uyarısı...

Türkiye'de birçok bölgede yeni haftada kar yağışı görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimlerinin az bulutlu, Marmara'nın doğusu, (Çorum hariç) Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Yozgat ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.