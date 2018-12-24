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Metin Akpınar ile Müjdat Gezen polis eşliğinde adliye götürüldü

Haklarında soruşturma başlatılan sanatçı Metin Akpınar ile Müjdat Gezen, ifade vermek için polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

24 Aralık 2018 Pazartesi 11:08
Metin Akpınar ile Müjdat Gezen polis eşliğinde adliye götürüldü

Halk TV'de yayınlanan Halk Arenası programında yaptığı açıklamalar nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan Metin Akpınar ile Müjdat Gezen, savcılığın ifadeye vermeye çağırması üzerine adliyeye getirildi.

Akpınar ile Gezen Kadıköy'deki evlerinden sabah saatlerinde alınarak, polis eşliğinde İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

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Akpınar, "Savcı Bey çağırdı. İfade vermeye gidiyoruz" dedi.

Akpınar, "Bizim polarizasyondan, bu kargaşadan kurtulabilmemizin tek çaresi de demokrasi diye düşünüyorum. Oraya ulaşabilirsek ne ala, kavga dövüş olmaz, biz bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak her faşizmin karşılaştığı gibi belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür" demişti.

Bu sözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tehdit olarak yorumlanmış, Akpınar'ın kendisini ipe göndermekle tehdit ettiğini öne süren Erdoğan, "Bunun bedelini ödeyecekler" demişti.

İstanbul Anadolu savcılığı Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Metin AkpınarMüjdat GezenPolisAdliyeHaberTürkiye
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