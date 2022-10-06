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Metin Feyzioğlu, yeni KKTC Büyükelçisi oldu

Metin Feyzioğlu Lefkoşa Büyükelçiliği'ne atandı.

06 Ekim 2022 Perşembe 14:50
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Metin Feyzioğlu, yeni KKTC Büyükelçisi oldu



Türkiye'de Yeni Büyükelçiler Kararnamesi için tebligatlar yapıldı.

Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Torunlar oldu.

Bir diğer dikkat çeken atama ise eski Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun, KKTC'nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanması oldu.

DİĞER ATAMALAR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün gece büyükelçileri arayarak yeni görevlerini tebliğ etti.

Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal BM Daimi Temsilciliği'ne, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı AB Daimi Temsilciliği'ne, Dışişleri'nden Levent Gümrükçü ise NATO Daimi Temsilcisi'ne getirildi.

Lahey Büyükelçisi olarak Selçuk Ünal, Lizbon Büyükelçisi olarak ise Murat Karagöz atandı.

Bir diğer dikkat çeken atama ise eski Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun, KKTC'nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanması oldu.

Son Güncelleme: 06.10.2022 14:54
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