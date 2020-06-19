Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne Sütü Verin!
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne...
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin

Mevlüt Çavuşoğlu: “Bizimle anlaşmak isteyenler Güney Kıbrıs’la anlaşmaları iptal etmeli”

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Güney Kıbrıs ile deniz yetki anlaşmaları olan ülkelerin Türkiye ile anlaşma yapabilmesi için Güney Kıbrıs ile anlaşmalarının iptal etmesini ve o bölgeyi Güney Kıbrıs’a verdiğini kabul etmemesi gerektiğini belirtti.

19 Haziran 2020 Cuma 15:43
617 Okunma
Mevlüt Çavuşoğlu: “Bizimle anlaşmak isteyenler Güney Kıbrıs’la anlaşmaları iptal etmeli”

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs hariç herkesle çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Doğu Akdeniz konusunda İsrail ile ilişkilere ilişkin ise Çavuşoğlu, İsrail'in, Güney Kıbrıs ile imzaladığı bir anlaşmanın mevcut olduğunu belirterek, "İsrail'in veya o bölgede Rum kesimiyle anlaşma imzalayan ülkelerin, bizimle Libya benzeri bir anlaşma imzalayabilmesi için Rum kesimiyle olan anlaşmayı iptal etmesi gerekiyor ve o bölgeyi Rum kesimine verdiğini kabul etmemesi gerekiyor." dedi.

Son Güncelleme: 19.06.2020 15:45
Anahtar Kelimeler:
Doğu AkdenizGüney KıbrısMevlüt Çavuşoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem
Çavuşoğlu: Kıbrıs Rum yönetimi hariç herkesle çalışmaya hazırız
Çavuşoğlu: Kıbrıs Rum yönetimi hariç herkesle çalışmaya hazırız
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri - 19 Haziran 2020
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri - 19 Haziran 2020
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim