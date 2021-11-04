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Mevlüt Çavuşoğlu: "Doğu Akdeniz’de herhangi bir geri adım söz konusu değil"

T.C. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz’de herhangi bir geri adım söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

04 Kasım 2021 Perşembe 20:39
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Mevlüt Çavuşoğlu: "Doğu Akdeniz’de herhangi bir geri adım söz konusu değil"
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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2022 yılı bütçesinin sunumunu yaptı.

Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz ve Ege'de uluslararası hukuk temelinde Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkleri'nin meşru hak ve çıkarlarının savunulduğunu belirterek, "Yunan-Rum ikilisinin aleyhimizdeki adımlarına sahada tereddütsüz cevap verdik, veriyoruz. Öte yandan diyalog çağrımız her zaman geçerli. Sayın Cumhurbaşkanımızın kapsayıcı bir Doğu Akdeniz konferansı önerisi masada. Yunanistan'la aramızdaki sorunları yapıcı diyalog yoluyla çözebileceğimiz inancıyla istişari temaslara yeniden başladık. 3 tur görüşme yaptık." dedi.

Kıbrıs meselesinde artık egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün, çözümün ön şartı olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, Cenevre'de bu yıl düzenlenen gayriresmi toplantıda bu tutumun tüm dünyaya duyurulduğunu da anımsattı.

Çavuşoğlu, KKTC'nin Maraş açılımı gibi adımlarının da desteklenmeye devam edileceğini aktardı.

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