Mevlüt Çavuşoğlu, Recep Tayyip Erdoğan’ın AB’ye davetini yineledi

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Avrupa Birliği'ne yapılan daveti yineleyerek, “Bir konferans düzenleyelim ve (Doğu Akdeniz'de) hakça paylaşımı burada konuşalım. Henüz AB'den olumlu bir cevap alamadık. (AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep) Borrell'in birkaç defa sözü oldu. İnşallah AB bu tür çağrılarımıza da olumlu bakar ve bu konularda da daha objektif daha dengeli olur." dedi.

Çavuşoğlu, terör örgütleri PKK, DHKP-C ve FETÖ'nün Belçika'da bağlantılı oluşumları bulunduğunu belirterek, "Terör örgütlerinin Belçika'yı bu şekilde merkez olarak kullanmasının engellenmesi gerekiyor. Terörle mücadelede de dayanışma içinde olmamız gerekiyor." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit düşen Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk milletine baş sağlığı dileyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin terörle mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğinin altını çizdi.

Çavuşoğlu, Türkiye ile Belçika arasındaki ilişkilerin uzun bir tarihi olduğunu belirterek, gelecek yıl iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 185. yıl dönümünü kutlayacaklarını ifade etti.

Türkiye ile Belçika'nın ikili ilişkilerde önemli bir ivme yakaladığını söyleyen Çavuşoğlu, salgına rağmen Ankara ile Brüksel arasındaki düzenli temasların da sürdüğünü dile getirdi.

Çavuşoğlu, karşılıklı ziyaretlere önem verdiklerini, en son 2016'da Ankara'da yapılan iki ülke dışişleri, içişleri ve adalet bakanları üçlü mekanizma toplantısını gelecek yıl gerçekleştirmek istediklerini kaydetti.

Ekonomi ve ticaret alanlarının iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli bir ayağı olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye ile Belçika arasındaki ikili ticaret hacminin yüzde 43 artarak 10,5 milyar dolara ulaştığına işaret etti.

- Belçikalı iş insanları son 20 yılda Türkiye'de yaklaşık 9 milyar dolarlık yatırım yaptı

Bakan Çavuşoğlu, Belçikalı iş insanlarının son 20 yılda Türkiye'de yaklaşık 9 milyar dolarlık yatırım yaptığını, Belçika'da yaşayan Türk vatandaşlarının ise bu ülkede yaklaşık 5 bin şirketi bulunduğunu bildirdi.

Belçika'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında ciddi artış olduğunu aktaran Çavuşoğlu, bu yılın 10 ayında bu ülkeden Türkiye'ye gelen turist sayısında salgın öncesi 2019 rakamlarının yakalandığını kaydetti.

"BELÇİKA'NIN CAMİLERE, VATANDAŞLARIMIZA YÖNELİK SALDIRILARA KARŞI CİDDİ ADIMLAR ATMASINI BEKLİYORUZ"

Çavuşoğlu, Belçika'daki Türk toplumunun ülkeleriyle bağlarını korumalarını aynı zamanda da Belçika toplumuna en iyi şekilde uyum sağlamalarını arzuladıklarını dile getirerek, "Belçika'nın tabii kolaylaştırıcı adım atmasını, teşvik edici adım atmasını ve bizlerle de açık, şeffaf bir şekilde işbirliği yapmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Aynı şekilde biz de Belçika yönetimiyle Belçika'da yaşayan vatandaşlarımız ve Türk toplumuyla ilgili konularda şeffaf, açık, samimi, işbirliği yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Avrupa'da artan ırkçılık ve İslam düşmanlığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Avrupa'da artan ırkçılık ve İslam düşmanlığından Belçika'da yaşayan vatandaşlarımız da çok etkileniyorlar. Bugün bu konuyu da görüşmemizde ele aldık. Belçika'dan özellikle gerek camilere gerekse vatandaşlarımıza yönelik gerçekleştirilen saldırılara karşı Belçika yönetiminden de ciddi adımlar atmasını, tedbirler almasını bekliyoruz. Yine Türk ve Müslüman toplumunun camilerin ve derneklerin güvenliği için gerekli tedbirlerin alınmasında da fayda var. Türk toplumunu ilgilendiren konularda Belçika'yla bundan sonra da işbirliği yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle olduğu gibi Belçika ile de vize başvurularında bazı sorunlar yaşandığını, söz konusu ülkelerin büyükelçilerinin Dışişleri Bakanlığına çağırılarak bu konuda gerekli telkinlerde bulunduğunu aktardı.

Bu telkinlerin ardından bazı ülkelerin vize başvurularını kolaylaştırmak ve hızlandırmak için adımlar attığını belirten Çavuşoğlu, aynı yaklaşımı Belçika'dan da beklediklerini kaydetti.

"BELÇİKA'DA PKK, DHKP-C VE FETÖ BAĞLANTILI OLUŞUMLAR VAR"

Çavuşoğlu, Belçikalı mevkidaşıyla yaptıkları görüşmede iki ülkenin terörle mücadele konusunda yapabileceği işbirliğini de ele aldıklarını dile getirerek, "Müttefikimiz Belçika'da maalesef PKK, DHKP-C ve FETÖ bağlantılı oluşumlar var. Hatta PKK'nın tüm Avrupa'da illegal faaliyetlerini koordine eden kuruluş Belçika'dadır. Bugün bu bilgileri de mevkidaşımla baş başa görüşmemizde paylaştım. Özellikle terör örgütlerinin Belçika'yı bu şekilde merkez olarak kullanmasının engellenmesi gerekiyor. Terörle mücadelede de dayanışma içinde olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Biri Rusya diğeri de terör olmak üzere NATO için iki tehdit olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, dolayısıyla NATO içinde terörle mücadele iş birliğini artırmaları gerektiğine vurgu yaptı.

Çavuşoğlu, mevkidaşıyla yaptığı görüşmede Türkiye ile AB arasındaki ilişkilere de değindiklerini, özellikle gümrük birliği anlaşmasının modernizasyonu ve vize serbestisi konusunda Belçika'nın da desteğini istediklerini belirtti.

Suriye'ye insani yardımların düzenli bir şekilde ulaştırılması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2642 No'lu ilgili kararının uzatılması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, bu konuda Ankara ile Brüksel'in de birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Ukrayna'daki savaş başta olmak üzere bölgesel diğer konulara da değindiklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Bölgemizde çok sıcak çatışmalar var ama çözülmemiş sorunlar var. Özellikle Doğu Akdeniz konusunda Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) Avrupa Birliği'ne yapılan daveti yinelemek istiyorum. Bir konferans düzenleyelim ve (Doğu Akdeniz'de) hakça paylaşımı burada konuşalım. Henüz AB'den olumlu bir cevap alamadık. (AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep) Borrell'in birkaç defa sözü oldu. İnşallah AB bu tür çağrılarımıza da olumlu bakar ve bu konularda da daha objektif daha dengeli olur." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ermenistan ile ilişkilerini normalleştirmek için attığı adımlar olduğunu, AB'nin de son zamanlarda bu yönde girişimlerde bulunduğunu kaydederek, "Kafkasya'da, Güney Kafkasya'da kalıcı istikrar, barış için hepimizin iş birliği içinde olmamızda fayda var diye düşünüyorum, çünkü Avrupa'nın herhangi bir bölgesindeki gelişme hepimizi etkiliyor. İşte Ukrayna Savaşı. Tüm dünyayı etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'DE SEÇİMLER HER ZAMAN DEMOKRATİK, ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE OLUR"

Türkiye'de gelecek yıl yapılacak genel seçimler konusunda mevkidaşı Lahbib'in uyarılarını yadırgadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Türkiye'de seçimler her zaman demokratik, şeffaf bir şekilde olur." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'deki seçimlerin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcileri ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (APKM) gibi uluslararası kuruluşlar tarafından da her zaman gözlemlendiğini belirterek, "Türkiye'de hükümetler halkın oyuyla, halkın tercihiyle görev başına gelir. Halkın oyuyla değişim olur." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'ye karşı da darbe girişimleri olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, antidemokratik hareketlere karşı her zaman güçlü durduklarını söyledi.

"TERÖRİST BAŞI ÖCALAN'IN VE PKK'NIN PAÇAVRALARININ DA KULLANILDIĞI GÖSTERİLER OLDU"

Terör örgütü PKK/YPG'nin Belçika'daki varlığını ve faaliyetlerini eleştiren Çavuşoğlu, "Daha dün bizim büyükelçiliğimizin önünde terörist başı (Abdullah) Öcalan'ın ve PKK'nın paçavralarının da kullanıldığı gösteriler oldu. Benim büyükelçiliğimin önünde oldu. DEAŞ Belçika'da nasıl kendi terörist başını ya da kendi paçavralarını kullanamıyorsa, PKK'ya da izin vermememiz lazım. Kanunlar ona böyle buna böyle ya da yoruma göre olmaz." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, terörle mücadele ve dayanışma konusunda mevkidaşına samimi olmaları çağrısında bulundu.