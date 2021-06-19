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Mezarları kazıp ceset yiyen ayı tekrar ortaya çıktı

Daha önceki yıllarda yeni gömülen cesetleri mezardan çıkarıp yediği iddia edilen ve köylülerin tedirginliğine sebep olan ayı, Kastamonu’da yeniden ortaya çıktı. Yaklaşık 1 ay önce defnedilen bir kadının mezarını kazan ayı güvenlik kameralarıyla görüntülendi.

19 Haziran 2021 Cumartesi 08:36
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Mezarları kazıp ceset yiyen ayı tekrar ortaya çıktı

Ormanlık alanda aç kalan ayılar yerleşim yerlerine inerek köy mezarlıklarına yöneldi. Defnedilen mezarları kazarak köylülere rahatsızlık veren ayılar için köylüler önlem çağrısı yaptı. Köpeklerin sesini duyunca kaçarak gözden kayboldu.

Mezarları kazarak büyük oranda açan ayının çıkardığı sese bir süre sonra köyde bulunan çoban köpekleri tepki vermeye başladı. Köpeklerin toplu halde havlamalarına bazı köy sakinlerinin de tepki vermesi sonucu ayı, cesedi mezardan çıkaramadan ormanlık alana kaçarak kayboldu. Sabah saatlerinde köyde koku duyan köy sakinleri, evlerin hemen yakınında bulunan mezarın açıldığını ve kokunun da cesetten geldiğini fark etti. Ayının açtığı mezar, köy sakinleri tarafından yeniden kapatılarak üzerine ayının tekrardan mezarı açmasını engellemek amacıyla ağaç dalları ve dikenli teller serildi.

'Köyümüzde ara sıra ayı görülüyor'

1 ay önce İstanbul’da teyzesinin vefat ettiğini belirten Kıymet Arat, "Onun cenazesini buraya getirdiler. 3 gün önce bir koku duyuyor komşu. Gidip bakıyor mezarın tahtalarının göründüğünü görüyor. Sonra mezarın açıldığını anlıyor. Ayı mı derken bir komşusu da ‘benim de kirazlarımı yedi, bu ayı’ diyorlar. Gece dışarı çıkmıyoruz. Geçtiğimiz yılda yukarı mahalleye ayı geldi. Hoca caminin önünde görüyor. Arada sırada ayı görülüyor. Bal kovanlarını götürüyor. Geçen sene komşunun götürdü. Şu ana kadar bir tehlike görmedik ama bu görmeyeceğiz anlamına da gelmez. Köy halkı olarak önlem alınmasını isteriz" dedi.

'Mezardan koku duydum, bakmaya gelince açıldığını gördüm'

Vefat eden kadının yengesi olduğunu söyleyen Hatice Tekin, "Vefat eden benim yengem oluyor. Elimde sopa vardı, yolda yürürken mezarlıktan koku geldi. 'Bu mezar çabuk koktu' dedim ben de. Bir gelip mezara baktım ki üzeri açık ama çukur şeklinde açılmıştı. Tahtalarına kadar mezar açılmıştı. Köpekler akşam üzeri çok fazla havlamıştı. Mezarda koku vardı. Elimle mezarın üzerini kapattım. Toprakları da tekrar mezarın üzerine attım. Sonra çalı bulup üzerine çalıyı koydum. Daha önce böyle bir şey olmadı. Ölen benim yengemdi. Üç hafta önce vefat etmişti" diye konuştu.

'Bugün ölüye zarar veren yarın canlıya da zarar verecek'

Bu tür hadiseler ile daha önce de karşılaştıklarını belirten Hüseyin Gökdemir de "Mezarları açmasın diye mezarı kapatırken üzerlerine teller koyuyorlar ayı açmasın diye. Birkaç gün önce kiraz ağaçlarına da zarar vermişler. Biz, burada akşam namazından sonra dışarı çıkamıyoruz. Burada ayı fazla var, gün geçtikçe daha da çoğalıyor. Burada tedirginiz. Bunlara bir önlem alınması lazım ya da bu hayvanların yerlerinde beslenmesi lazım şehre inmemesi için. Hayvan aç kalınca köylere iniyor. Kiraz yiyorlar, sebze meyve yiyorlar. Bugün ölüye zarar veren yarın canlıya da zarar verecek. Bu daha vahim. Burada çocuklarımız var. Kaçamazlar. Hayvan ise aç, ne yaptığını bilmez" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
MezarCesetAyı
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