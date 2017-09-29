MHP'den toplu istifalara karşı hamle

MHP, son dönem gerek sosyal medyada, gerekse yerel ve ulusal basında çıkan, partiden 300-400 kişinin istifa ettiğine yönelik 'MHP’de deprem' ve 'MHP’de şok istifa' başlıklı haberlerle ilgili Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu. 'Partinin kamuoyu nezdinde yıpratılmaya çalışıldığı' ifade edildi.

Verilen dilekçede, söz konusu haberlerde 'üyeleri olmayan kişilerin de sanki parti üyesiymiş gibi gösterildiği' belirtilerek, YSK'dan istifa edenlerin dilekçelerinin bir kopyasınının partiye gönderilmesi talep edildi. Başvuruda, 'söz konusu haberlerin birçoğunun yalan ve yönlendirmeli olduğu' belirtilerek, '"parti teşkilatlarının yalan haber yapan kaynaklara yönelik hukuki ve cezai yollara başvurabilmesi hakkının zaman itibarıyla geciktiğine' de atıfta bulunuldu.

MHP'nin başvurusunu değerlendirmeye alan YSK, 12 Eylül'de oybirliğiyle 'istifa dilekçelerinin aynı gün ilgili partinin ilçe başkanlığı yetkilisine verilmesini' kabul etti. YSK ayrıca istifa dilekçelerinin örneklerinin il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına kurum içi elektronik posta ile iletilmesini de oybirliğiyle karara bağladı.