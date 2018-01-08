MHP, Erdoğan'ı destekleyecek

Türkiye’de, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday göstermeyeceğini belirterek, "MHP cumhurbaşkanlığı seçiminde, Yenikapı ruhuyla hareket ederek, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alır." dedi.



Bahçeli, Ankara'da bir otelde medyanın Ankara temsilcileri ile sohbet toplantısında bir araya geldi.

2019'da yapılacak yerel, genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin soruları yanıtlayan Devlet Bahçeli, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından, Yenikapı'da düzenlenen mitingi hatırlattı.

Bahçeli, "7 Ağustos'ta başlatılan bir ruha MHP sadıktır." ifadelerini kullandı.

MHP ile AK Parti arasında seçim ittifakına yönelik bir görüşme olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine de Bahçeli şunları söyledi:

"MHP olarak şu an AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey ile ittifak konusunda ve siyasetin geleceği konusunda herhangi bir görüşmemiz olmamıştır. Ancak kamuoyunda tartışılan konular, dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın gündemine veya bizim gündemimize de düşmektedir. Onun için bu konu, ileriki günlerde arzu ediliyorsa bir görüşme talebi olduğu takdirde görüşülür. Olmadığı takdirde biz inandığımız konular üzerinde görüşlerimizi tekrarlayarak Türkiye'nin istikrarlı bir ortama kavuşması açısından yükleneceğimiz sorumluluğu yerine getirme gayreti içinde olabiliriz."

Bir seçim ittifakı olacaksa bunun yasal olması gerektiğini kaydeden MHP Genel Başkanı Bahçeli, bunun da cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulamaya geçeceği süreç içerisinde siyasi partilere ittifak yapma imkanı veren ve bu ittifakın nasıl yapılacağını içeren yasal düzenlemelerle mümkün olacağını belirtti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP'nin seçim barajını aşamayacağına yönelik iddialarla ilgili bir soruya, "Sanki yeni kurulmuş 15 günlük parti barajı aşıyor, muhtemelen olabilecek, gelecekteki birtakım siyasi oluşumlar barajı aşabilecek ama MHP aşamayacak gibi ters bir yorum içine giriyorlar. Bu haksızlıktır. MHP'nin baraj diye bir sorunu yoktur." yanıtını verdi.

"MHP'NİN GENEL BAŞKANI CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAYACAKTIR"

Partisinin olursa ittifakla olmazsa kendi adıyla milletvekili seçimine gireceğini anlatan Bahçeli MHP'nin hükümet kurulması sürecinde de herhangi bir talebi olmayacağını bildirdi. Bahçeli, "MHP bu talebi yapanlara karşı da sert cevap verir, ahlaksızlık olarak görür." ifadelerini kullandı.

"MHP cumhurbaşkanlığı adayı göstermeyecektir, MHP'nin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmayacaktır." diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

"MHP cumhurbaşkanlığı seçiminde Yenikapı ruhuyla hareket ederek, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alır."

Bahçeli, MHP'nin, 3 Kasım 2019'da, Türkiye'nin geleceğini dikkate alarak, birliğini, dirliğini, etrafındaki ateş çemberini, yurt içinde ve yurt dışındaki birtakım kaosçu faaliyetleri de göz önünde bulundurarak, hareket edeceğini belirterek, "Düşüncemiz cumhur ittifakıdır." dedi.

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığına aday olabileceği yönündeki tartışmalara ilişkin soruya ise Devlet Bahçeli, "Abdullah Gül'ün böyle bir süreçte 'Ben adayım' diye ortaya çıkması izah edilebilecek bir durum değildir. Sağın, solun dolduruşuna gelmemesinde yarar vardır." yanıtını verdi.