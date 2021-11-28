Mide bulandıran başka bir detay daha!

Türkiye bir süredir Müslüme'nin ölümünü konuşuyor. 3 yaşındaki kızın biyolojik babası olduğu öğrenilen dede Hasan Yağal ile ilgili mide bulandıran detaylara her gün bir yenisi eklenirken, Yağal'ın gelinine tecavüzünden dünyaya gelen 14 yaşındaki A.Y.'ye de cinsel istismarda bulunduğu belirlendi. Küçük kızın "Dedem beni sıkıştırırdı" dediği ortaya çıktı.

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım'da Mersin'in Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında kayboldu. En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesinin yardım çağrısı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KÜÇÜK KIZIN CANSIZ BEDENİ 7 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Arama çalışmalarının 10'uncu gününde Müslüme'den acı haber geldi. Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu. Müslüme'nin cenazesi, Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi'ne götürüldü. Otopsinin ardından Müslüme'nin cenazesi, memleketi Karaman'da toprağa verildi.

DEDE HASAN YAĞAL TUTUKLANDI

Müslüme'nin cesedinin bulunduğu gün, jandarma ekipleri, annesi Selvi, babası Mehmet, dedesi Hasan Yağal, anneannesi, babaannesi, kardeşleri ve halasının da aralarında olduğu 9 yakınını gözaltına aldı. Anneanne Yağal, gece ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Gözaltında ve karakolda 3 gece geçiren şüpheliler, işlemlerinin ardından 22 Kasım'da adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hasan Yağal'ın, "kasten öldürme", "cinsel saldırı" ve "cinsel istismar" olmak üzere 3 ayrı suçtan tutuklanarak cezaevine konulduğu bilgisine ulaşıldı. 7 aile üyesi ise savcılıkça serbest bırakıldı.

DEDE YAĞAL MÜSLÜME'NİN BİYOLOJİK BABASI ÇIKTI

Türkiye'nin günlerdir Müslüme Yağal'ın ölümüne ağlarken 3 yaşındaki kız çocuğunun ölümü ile ilgili ortaya çıkan gerçekler ise kan dondurdu. Soruşturma kapsamında tutuklanan dedesi Hasan Yağal'ın biyolojik baba olduğu ileri sürüldü. Adli Tıp görevlilerince alınan DNA örneğinin bilinen babası ile değil, dede Hasan Yağal ile uyumlu çıktığı, kesin sonuç için raporun beklendiği belirtildi.

DEDE İDDİALARI REDDETTİ

Hasan Yağal'ın ise suçlamaları reddettiği bildirildi. Müslüme'nin boynundaki tükürük izinin sahibi olduğu tespit edilen Hasan Yağal'ın kendisini, "O benim torunum, öpmüşümdür" diyerek savunduğu iddia edildi.

ANNE "TECAVÜZE UĞRADIM" DEDİ

Anne Selvi Yağal ise ifadesinde, kocası askerdeyken kayınpederi, Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal'ın tecavüzüne uğradığını, Müslüme'nin ablası 14 yaşındaki A.Y.'nin de onun çocuğu olduğunu iddia etti. Savcılığın talimatıyla Müslüme'nin ablasının DNA'sı ile dede Hasan Yağal'dan alınan DNA'nın bire bir örtüştüğü anlaşıldı. Savcılıkta ifade veren anne Selvi Yağal'ın "Kocamın haberi yoktu, bizi korkuttu, bir şey diyemedik" diyerek, yaşanılan bu olayı anlattığı kaydedildi.

"DEDEM BENİ SIKIŞTIRIRDI"

Dede Hasan Yağal'ın tecavüzden doğan 14 yaşındaki A.Y.'ye de cinsel istismarda bulunduğu kız çocuğunun "Dedem beni sıkıştırırdı" dediği öğrenildi.