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Midesinden 15 paket uyuşturucu çıktı!

Sivas'ta yolcu otobüsünde İranlı yolcunun üzerinde ve midesinde toplam 1 kilo 395 gram reçine esrar ile 6 uyuşturucu hap ele geçirildi. Midedeki esrarın 15 paket halinde olduğu belirtildi.

07 Haziran 2022 Salı 13:38
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Midesinden 15 paket uyuşturucu çıktı!
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Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldızeli ilçesinde D-200 kara yolu üzerinde yaptıkları kontrollerde İran plakalı bir yolcu otobüsünü durdurarak, özel eğitimli köpek 'Lasy' ile arama yaptı.

Röntgen filminde ortaya çıktı

Aramada yolculardan İran uyruklu A.E.'nin (34) üzerinde 140 paket reçine esrar ile 6 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınarak röntgen filmi çekilen şüphelinin midesinde 15 paket daha reçine esrar bulunduğu belirlenerek doğal yollarla çıkarılması sağlandı.

Toplamda şüphelide 1 kilo 395 gram reçine esrar ile 6 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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