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Midesinden 96 kapsül uyuşturucu çıktı

İstanbul Havalimanı'nda bir yolcunun midesinden 96 kapsül uyuşturucu çıktı

06 Haziran 2021 Pazar 22:27
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Midesinden 96 kapsül uyuşturucu çıktı

B.E.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

İstanbul Havalimanı'nda, Afrika kökenli bir yolcunun midesinde 2 kiloya yakın 96 kapsül kokain tespit edildi. Uyuşturucu kuryesi’ olduğu değerlendirilen yolcu, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, 30 Mayıs Pazar günü İstanbul Havalimanı'nda Addis Ababa-İstanbul seferini yapan uçaktaki Nijeryalı B.E.O. adlı bir yolcudan şüphelendi.

Etiyopya’dan Türkiye’ye gelen ve şüphe üzerine durdurulan yolcunun çantasında yapılan aramada ilk etapta herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Şüpheli tavırları dikkat çeken B.E.O.’nun midesinde uyuşturucu olabileceği ihtimali üzerine hastaneye götürüldü. Götürüldüğü hastanede yapılan incelemede B.E.O.’nun sindirim sisteminde 96 kapsül içinde 1 kilo 844 gram kokain tespit edildi.

Nijeryalı uyuşturucu kuryesi gözaltına alındı.

Yapılan tahkikatın ardından 1 Haziran Pazartesi günü adli makamlara sevk edilen B.E.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme: 07.06.2021 00:03
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