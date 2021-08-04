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Milas'taki yangın tekrar başladı, termik santral risk altında

Muğla'nın Milas ilçesi Ören yakınlarındaki yangın akşam saatlerinde Fesleğen yaylasından Kemerköy Termik Santrali'nin bulunduğu bölgeye 500 metre kadar yaklaştı.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 20:08
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Milas'taki yangın tekrar başladı, termik santral risk altında

Muğla'nın Milas ilçesinde 5 gündür devam eden yangın, Kemerköy Termik Santrali'ni tehdit etmeye devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmezin bölgede inceleme ve açıklama yapmak için santrale geldiği dakikalarda rüzgar, aniden yön değiştirdi ve santrale 500 metre kadar yaklaştı. Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesinde gökyüzünün dumanla kaplandığı görüldü.

"ACİL UÇAK İSTİYORUZ"

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat da Twitter hesabından bir paylaşım yaptı ve havadan müdahale yapılmasını istedi. Tokat, "Acil uçak istiyoruz. Yalvarıyoruz, uyarıyoruz… Günlerdir söyledik. İşte yangın fabrikanın çevresini sardı. Derhal müdahale" diyerek çağrıda bulundu.

Son Güncelleme: 04.08.2021 23:39
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