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'Millet Bahçesi' tabelasından harf hırsızlığına hapis cezası

Bursa'daki millet bahçesinin tabelasındaki 'M' harfini çaldığı belirlenen Murat Yeşilçimen ile taksi şoförü arkadaşı Semih Aydın 'Nitelikli hırsızlık' suçundan 6’şar yıl hapse çarptırıldı. Mahkeme, Yeşilçimen'in cezasını harflerin bedelini ödeyip etkin pişmanlıktan yararlandığı için 3 yıla indirildi. Harflerin bedelini ödemediği için Aydın'ın cezasında ise indirim yapılmadı.

27 Kasım 2022 Pazar 11:26
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'Millet Bahçesi' tabelasından harf hırsızlığına hapis cezası



Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki 'Millet Bahçesi' tabelasından harf hırsızlığına hapis cezası verildi.

Olay, 21 Aralık 2021’de, Gaziakdemir Mahallesi Stadyum Caddesi'nde meydana geldi.

Giriş kapısının tabelasındaki ‘Bursa Millet Bahçesi’ yazısının ‘M’ harfinin çalındığını gören belediye ekipleri, durumu polise bildirdi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Görüntülerden şüphelinin 2 suçtan kaydı olan Murat Yeşilçimen olduğu tespit edildi. Yakalanan Yeşilçimen ile suç ortağı olduğu öne sürülen taksi şoförü Semih Aydın gözaltına alındı.

52 LİRAYA SATMIŞ

Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede ‘M’ harfini çalıp 52 TL'ye sattığını itiraf eden Yeşilçimen tutuklanırken, suçlamaları kabul etmeyen Semih Aydın ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

40 BİN TL ÖDEMESİ İSTENDİ

Murat Yeşilçimen ve Semih Aydın hakkında Bursa 32’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ‘Nitelikli hırsızlık’ ve 'Kamu malına zarar vermek’ suçlarından dava açıldı. Yeşilçimen, davaya müdahil olan Büyükşehir Belediyesi'nce, daha önce de farklı zamanlarda çalınan farklı harflerin şüphelisi olarak değerlendirildi. Çalınan bu harflerin toplam 40 bin TL'lik bedelinin ise kendisinden tahsil edilmesi istendi.

Duruşmalara Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaevinden katılan Yeşilçimen, daha önceki hırsızlıklardan sorumlu olmadığını iddia ederek, maddi durumu olmadığı için de bu parayı ödeyemeyeceğini söyledi.


Yeşilçimen, "Olay günü arkadaşım olan Semih'in taksisi ile gezerken kendisinden millet bahçesinin yakınında bulunan bir yerde durmasını istedim. Millet bahçesine gidip, M harfini aldım. Daha sonra yerine getirip koymak istedim. Kalabalık olduğu için bunu beceremedim. Sonra da harfi 52 TL'ye hurdacıya sattım. Diğer harfleri almadım. M harfinin bedelini ödeyerek tahliyemi istiyorum" dedi.

Semih Aydın ise suçsuz olduğunu belirtip, "Olay günü Murat ile taksimde geziyorduk. Sabaha karşı aracı durdurmamı istedi. Dışarı çıkıp geldiğinde elinde M harfi vardı 'Bunu nereden aldın?' diye sorduğumda 'hurda' dedi. Çaldığını bilmiyordum. Sonradan öğrendim. Ben suçsuzum. Maddi durumum iyi olmadığı için çalınan harflerin bedelini ödeyemem" diye konuştu.

Mahkeme hakimi, Yeşilçimen'i, aldığı her biri 470 TL değerinde olan M harfi ve diğer çalınan harflerin bedeli olan toplam 3 bin 760 TL'yi ödeme koşuluyla serbest bıraktı.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDILAR

Davanın karar duruşmasında Murat Yeşilçimen pişmanlık duygularını dile getirirken tutuksuz sanık Semih Aydın ise suçsuz olduğunu belirtip beraatini talep etti. Duruşmada müşteki olarak bulunan Büyükşehir Belediyesi avukatı ile sanık avukatlarını dinleyen mahkeme hakimi, her iki sanığı 'Nitelikli hırsızlık'tan 4’er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, suçun gece işlenmesi nedeniyle cezayı artırıp, 6 yıla çıkardı. Mahkeme hakimi, Yeşilçimen'in, kovuşturma aşamasında etkin pişmanlıktan yararlanıp, çalınan harflerin masrafını karşılaması nedeniyle cezasını 3 yıla düşürdü. Semih Aydın'ın cezasında ise cezayı ödemeyip etkin pişmanlıktan yararlanmadığı için indirim yapmadı.

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