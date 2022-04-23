Künye
Kıbrıs 30
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hepsi de cezaevine gönderildi
Hepsi de cezaevine gönderildi
Cinayet sanığının cezası 32 yıla yükseltildi
Cinayet sanığının cezası 32 yıla...
3 yıl hapis cezası aldı!
3 yıl hapis cezası aldı!
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş...
Öldürmek için bıçakladı!
Öldürmek için bıçakladı!

Minikler Ata'sını ziyaret etti

Bakan Özer ve beraberindeki çocuklar, Anıtkabir'e ziyaret düzenledi.

23 Nisan 2022 Cumartesi 10:25
53 Okunma
Minikler Ata'sını ziyaret etti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 102'nci açılış yıl dönümü, tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

Kurtuluş Savaşı'nı başlatan ve Cumhuriyet'e giden yolda önemli adımlar atılmasını sağlayan Meclis, 102 yıl önce açıldı.

Anıtkabir'e gittiler

Düzenlenen program kapsamında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çocuklarla birlikte Anıtkabir'e gitti.

Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Bakan Özer ve beraberindeki çocuklar, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

23 Nisan'ın çocuk bayramı olma süreci

AA'nın haberine göre; 23 Nisan, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılışından tam bir yıl sonra, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmaya başladı. Atatürk, 23 Nisan Bayramı'nı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti.

23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılışından tam bir yıl sonra, 23 Nisan 1337 (23 Nisan 1921) yılında kabul edildi, kanun 2 Mayıs 1337'de (2 Mayıs 1921) ise Ceridei Resmiye'de (Resmi Gazete) yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çocuklar, 23 Nisan da Anıtkabir i ziyaret etti #1

İlk kez çocuk bayramı olarak kutlandığı tarih

İki maddeden oluşan kanunun birinci maddesinde, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk yevmi küşadı olan 23 Nisan günü milli bayramdır.", ikinci maddesinde ise "Tarihi kabulünden muteber olan işbu kanunun icrasına Büyük Millet Meclisi memurdur." ifadesi yer alıyor.

Atatürk, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmasına karar verilen 23 Nisan Bayramı'nı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti. Böylece 23 Nisan ilk defa, 1929 yılında çocuk bayramı olarak kutlandı.

Çocuklar, 23 Nisan da Anıtkabir i ziyaret etti #2

İlk ve tek ülke

1981 tarihli Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da, 20 Nisan 1983'te yapılan değişiklikle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nın adı, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak değiştirildi.

1979 yılında ilk olarak 6 ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşınılan bu milli bayramda, dünyanın bir çok ülkesinden çocuklar Türkiye'ye gelmeye başladı. Türkiye, dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeAtatürk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı!
Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı!
Kuzey Irak'ta 3 asker ve Suriye'de 1 polis şehit oldu
Kuzey Irak'ta 3 asker ve Suriye'de 1 polis şehit oldu
Türkiye’de son 24 saatte 15 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’de son 24 saatte 15 kişi hayatını kaybetti










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim