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MİT'ten FETÖ'ye ağır darbe: Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı yakalandı

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. MİT'in gerçekleştirdiği operasyonla FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı Türkiye'ye getirildi.

06 Temmuz 2021 Salı 08:34
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MİT'ten FETÖ'ye ağır darbe: Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik önemli bir operasyon daha gerçekleştirdi.

FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Operasyona ilişkin açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu şahıs yürüttüğü faaliyetlerle FETÖ'nün kirli parasını orta asyada işletmiş, zehirlediği beyinleri örgütün karanlık ajandasına alet etmiştir" dedi. 

1995 yılında Kırgızistan'a yerleşen Orhan İnandı, 2010 yılında Kırgızistan vatandaşlığına geçti. İnandı, 2017 yılına kadar FETÖ'nün Kırgızistan sorumlusu olarak görev yaptı.


Kırgızistan'daki FETÖ okullarından sorumlu olan İnandı, FETÖ'ye bağlı Sebat Vakfı'nın başkanlığını da yürütüyordu.

Bugüne kadar FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasında yer alan 100'ün üzerinde kişinin Türkiye'ye getirildiğini de vurgulayan Erdoğan, gerçekleştirilen operasyonların örgütte paniğe neden olduğunu söyledi.

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