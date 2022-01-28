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MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde özel kuvvet sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT'in nokta operasyonuyla, terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu Sileman Şemo Yusuf, Irak'ın Sincar Bab Şilo bölgesinde etkisiz hale getirildi.

28 Ocak 2022 Cuma 14:08
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MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde özel kuvvet sorumlusu etkisiz hale getirildi
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Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Irak'ın Sincar bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla, terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu "Azad" kod adlı Sileman Şemo Yusuf'un bulunduğu araca operasyon düzenledi.

PKK/KCK kontrolündeki Sincar'ın Bab Şilo bölgesinde düzenlenen nokta operasyon ile vurulan araçtaki terörist etkisiz hale getirildi.

YBŞ'nin sözde genel sorumlusu PKK mensubu "Seyit" kod adlı Hasan Said Hasan da MİT'in Ağustos 2021'deki nokta operasyonu ile Sincar'da etkisiz hale getirilmişti.

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