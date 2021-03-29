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MİT ve TSK'dan Kandil'e operasyon: Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi

MİT ve TSK'nın Kandil'de düzenlediği nokta operasyonda PKK/KCK'nın sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu Ömer Aydın etkisiz hale getirildi.

29 Mart 2021 Pazartesi 13:41
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MİT ve TSK'dan Kandil'e operasyon: Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi

1999 yılından bu yana örgüt içerisinde faaliyet yürüten PKK/KCK'nın Irak-İran sınırında gerçekleştirdiği insan ve silah kaçakçılığı ile uyuşturucu trafiğinin sorumluları arasında yer alan "Renas Aydın" kod adlı Ömer Aydın, MİT tarafından adım adım takibe alındı.

Terör örgütünün en güvendiği isimlerdendi

2 Şubat 2021'de bölgede uygun şart ve koşullar oluşunca TSK ile eş güdüm halinde gerçekleştirilen operasyonda terörist Ömer Aydın etkisiz hale getirildi.

Sözde gümrük faaliyetleriyle PKK/KCK'ya haraç toplayan terörist Aydın'ın aynı zamanda örgütün en güvendiği isimler arasında yer aldığı belirtildi.

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