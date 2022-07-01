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Motorinden sonra beklenen benzin indirimi geliyor!

Artan döviz kuru ve petrol fiyatları sonrası üst üste zam yapılan akaryakıt fiyatları için flaş bir gelişme yaşandı. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarını araştıran araç sahiplerine güzel haber geldi. Motorine iki günde gelen 3 lira 34 kuruşluk indirimin ardından bugün benzin ve LPG litre fiyatı için indirim yapılacağı öğrenildi. Peki 1 Temmuz Cuma güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları ne oldu?

01 Temmuz 2022 Cuma 12:59
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Motorinden sonra beklenen benzin indirimi geliyor!
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Akaryakıt fiyatlarına üst üste gelen zamlar sonrası indirim haberi geldi. Dolar kurundaki düşüş motorin, benzin ve LPG litre fiyatına indirim olarak yansıdı. Motorin litre fiyatı dünkü 2 lira 50 kuruşluk indirimin ardından dün 84 kuruş düştü. Türkiye'de benzin fiyatlarına da indirim bekleniyor.

Bununla beraber benzin ve otogaz fiyatlarında yarından geçerli olmak üzere indirim yapılması bekleniyor. ForeksHaber tarafından sektörden alınan bilgiye göre, yarından gününden geçerli olmak üzere otogaz grubunda 1,75 TL civarında fiyat indirimi bekleniyor. Yine aynı gün geçerli olacak şekilde benzin grubunda ise 2,13 TL fiyat indirimi beklentisi bulunuyor. Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.

 BENZİNE DE İNDİRİM GELİYOR! İŞTE YENİ AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 27,25 TL (25,12 TL olması bekleniyor)
Motorin: 26,64 TL
LPG: 12,42 TL (10,67 TL olması bekleniyor)

ANKARA

Benzin: 27,35 TL (25,22 TL olması bekleniyor)
Motorin: 26,74 TL
LPG: 12,29 TL (10,44 TL olması bekleniyor)

İZMİR

Benzin: 27,37 TL (25,24 TL olması bekleniyor)
Motorin: 26,77 TL
LPG: 12,09 TL (10,24 TL olması bekleniyor)

İLK BEŞ AYDA SATIŞLAR ARTTI

Petrol Sanayi Derneği(PETDER) verilerine göre, benzin satışları Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,87 artışla 350 bin 578 m3 oldu. Aynı ayda motorin satışları yüzde 22,53 artışla 2 milyon 653 bin 76 metreküp olarak gerçekleşti. Fuel oil satışları yüzde 50,72 artışla 13 bin 999 ton olurken, gazyağı satışları yüzde 6,82 artışla 141 m3 seviyesine geldi. Otogaz satışlarının yüzde 43,52 artışla 269 bin 575 ton olduğu belirtildi.

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