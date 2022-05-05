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Motorine bir zam daha geliyor

Özellikle Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle küresel bazda petrol fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Brent petroldeki artış nedeniyle motorine bir zam daha gelmesi bekleniyor. 5 Mayıs benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? LPG fiyatlarında da indirim bekleniyor. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor.

05 Mayıs 2022 Perşembe 15:12
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Motorine bir zam daha geliyor

İstanbul'da benzinin litresi 20 lira 33 kuruştan satılırken motorin fiyatı ise 22 lira 07 kuruştan alıcı buluyor. Brent petroldaki dalgalanmaların ardından bayram dönüşü motorine zam gelmesi bekleniyor. Buna göre motorinin litre fiyatına 32 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor. LPG'de de indirim beklentisi var.

SON DAKİKA: MOTORİNE ZAM! LPG OTOGAZDA İNDİRİM

NTV'nin aktardığı habere göre LPG otogaza yarından itibaren 98 kuruşluk bir indirim geliyor. Akaryakıt fiyatlarında gece yarısından itibaren değişim söz konusu olacak. Benzine herhangi bir zam gelmeyecek.

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