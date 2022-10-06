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Motosikletten düşürdüğü annesini bırakıp kaçtı

Edirne'de devrilen motosikletin sürücüsü arkasından düşerek yaralanan 74 yaşındaki annesini bırakarak kaçtı.

06 Ekim 2022 Perşembe 16:11
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Motosikletten düşürdüğü annesini bırakıp kaçtı



Edirne'de bir kişi motosikletten düşürdüğü annesini bırakıp kaçtı.

Kaza, sabah saatlerinde Keşen ilçesi, İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi.

Keşan Orman Fidanlık Şefliği yönünden Mehmet Gemici Cennet Bahçesi yönüne dönel kavşaktan dönüş yapmak isteyen Oktay K. (45) yönetimindeki plakasız motosiklet, kontrolden çıkıp devrildi.

Kazada oğlunun arkasında oturan (74) Safinaz K., motosikletten düştü. Oktay K. de motosiklete binip, annesini yaralı halde bırakarak kaçtı.
 İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Safinaz K., polise sürücünün oğlu Oktay K. olduğunu ve kendisini bırakıp gittiğini söyledi. Safinaz K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Polis, Oktay K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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