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MSB'den Bülent Ersoy'un Anıtkabir'deki görüntüsüne inceleme

Anıtkabir ziyareti sırasında sanatçı Bülent Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutmasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

13 Ocak 2022 Perşembe 11:14
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MSB'den Bülent Ersoy'un Anıtkabir'deki görüntüsüne inceleme
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Türkiye Milli Savunma Bakanlığının, Anıtkabir ziyareti sırasında sanatçı Bülent Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Sosyal medyada, Ersoy'un Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada üniformalı bir subayın şemsiye tutarak kendisine eşlik ettiğine ilişkin görüntüler yer aldı.

Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu görüntüler üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı.

Anahtar Kelimeler:
Bülent ErsoyAnıtkabir
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