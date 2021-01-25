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MSB: Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edildi

TC Milli Savunma Bakanlığı, F-16, F4-E 2020 jet uçakları ile CN-235 CASA, E7-T (HİK) ve KC-135R havadan yakıt ikmal uçaklarının Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra ettiğini duyurdu.

25 Ocak 2021 Pazartesi 14:45
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MSB: Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı üslerimizden havalanan F-16, F4-E 2020 jet uçakları ile CN-235 CASA, E7-T ve KC-135R havadan yakıt ikmal uçaklarımız, Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra etti" denildi.

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