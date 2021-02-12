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MSB: Doğu Akdeniz'de Geçiş Eğitimi yapıldı

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 ile Akdeniz Kalkanı Harekatı görevine iştirak eden TCG Salihreis firkateyni, Doğu Akdeniz’de Geçiş Eğitimi yaptı.

12 Şubat 2021 Cuma 18:15
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MSB: Doğu Akdeniz'de Geçiş Eğitimi yapıldı

Türkiye Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İspanyol ESPS Cristobal Colon, Yunan HS Kountouriotis ve TCG Gaziantep firkateynlerinden oluşan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ile Akdeniz Kalkanı Harekatı görevine iştirak eden TCG Salihreis firkateyni, Doğu Akdeniz'de Geçiş Eğitimi (PASSEX) yaptı.

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