MSB: Doğu Akdeniz'de Geçiş Eğitimi yapıldı

Türkiye Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İspanyol ESPS Cristobal Colon, Yunan HS Kountouriotis ve TCG Gaziantep firkateynlerinden oluşan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ile Akdeniz Kalkanı Harekatı görevine iştirak eden TCG Salihreis firkateyni, Doğu Akdeniz'de Geçiş Eğitimi (PASSEX) yaptı.