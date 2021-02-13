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MSB: Gara'da iki terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyindeki Gara'da devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 2 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı. Gara’da etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 39’a yükseldi.

13 Şubat 2021 Cumartesi 13:35
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MSB: Gara'da iki terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara'da devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Kartal-2 Harekatının icrasına devam edildiği belirtilerek, Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı teröristin daha düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son harekatın ardından Gara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 39 oldu.

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