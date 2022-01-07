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'Mucize bebek'ten acı haber

Adana'da 5 aylık doğan ve öldü sanılırken defin öncesi ağlamasıyla yaşadığı anlaşılan bebek, 6 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

07 Ocak 2022 Cuma 16:25
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'Mucize bebek'ten acı haber
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Öldü zannedilerek defnedilmeye götürülürken yaşadığı son anda fark edilen ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 Ocak'tan bu yana tedavisi süren 5 aylık erkek bebek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Acılı baba Hasan ve anne Melek Sert, hastanede gözyaşı döktü.

Adana'da, 5 aylık hamile Melek Sert, şiddetli sancı şikayetiyle 27 Aralık 2021'de Yüreğir Devlet Hastanesi'ne başvurmuştu.

Buradaki 3 günlük tedavisinin ardından taburcu edilen Sert, rahatsızlığının sürmesi üzerine 31 Aralık'ta da Seyhan Devlet Hastanesi Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Ek Hizmet Binası'nda tedaviye alınmıştı.

Hastane görevlileri, 2 Ocak'ta aradıkları baba Hasan Sert'e eşinin düşük yaptığını ve bebeğin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Baba Sert, hastaneden aldığı bebeğini defnetmek için gittiği Yüreğir ilçesindeki Herekli Mahalle Mezarlığı'na yaklaştığı sırada ağlama sesi duymuş, durumu 112 Acil Servis ekibine haber vermişti.

Bölgeye sevk edilen ekipler, yaşadığı belirlenen bebeği tedavi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırmıştı.

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