Müdür yardımcısı hakkında suç duyurusu

Konya'da özel bir kolejde veli O.L.Y'nin iddiasına göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan kızı A.K.U.'nun burslu öğrenim gördüğü kolejde etüt dersinde, sınıfa gelen okul müdür E.K.'nin öğrencilere oruç tutup tutmadıklarını sordu.

Ardından E.K.'nin, oruç tutanlara önce "dayanabilecek misiniz?" diye sorduğunu, öğrencilerin dayanabileceklerini söylemeleri üzerine de "Namaz kılıyor musunuz ki, oruç tutuyorsunuz?" dediği belirtildi.

A.K.U., akşam, iftarda annesi O.L.Y.'ye okulda yaşananları anlattı. O.L.Y. de dün okul müdür yardımcısı E.K. hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Cumhuriyet Savcılığı'na, 'Din ve vicdan özgürlüğüne hakaret ve aşağılama' suçundan şikayette bulundu.

"ANAYASAL SUÇ"



Müdür yardımcısı E.K.'nin anayasaya aykırı harekette bulunup suç işlediğini belirten O.L.Y., şunları söyledi:



"Benim kızım özel bir okulda okuyor. Orada cumartesi günü etüdünde gerçekleşen bir olay. Ortaokul müdür yardımcısı E.A., LGS'ye hazırlandıkları için çocuklara ramazan ayının bir gün öncesinden 'Oruç tutmayın. Bu sizin performansınızı düşürür' bu gibi söylemlerde bulunmuş. Cumartesi günü de kızım etüt dersine gitmişti. Yine o okul müdür yardımcısı sınıfa gelip çocuklara 'Kaç kişi niyetli?' diye soruyor"

Kızının olanları anlattıktan sonra travma yarattığını düşündüğünü söyleyen O.L.Y, E.K. hakkında şikayetçi olduğunu belirtti.



O.L.Y., "Hukukçu arkadaşlarımla konuştum. Bunun anayasal bir suç olduğunu, insan haklarının, çocuk hakları bünyesinde bir suç olduğunu söyledi. Türk Ceza Kanunu'nda da suç ihlali olduğunu da öğrendikten sonra savcılığa suç duyurusunda bulundum. Aynı zamanda Milli Eğitim Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulundum. Çünkü bu çok hassas bir konudur" dedi.



"OKULA KORKARAK GİDİYOR"



Kızının okula korkarak gittiğini belirten O.L.Y., "Böyle bir olay ilk defa yaşanıyor. Zaten gelen okul müdür yardımcımız da bu sene okula atanmış bir müdür yardımcımız. Bu artık savcılığa intikal etmesi gereken bir konudur. Sadece benim çocuğumun buna maruz kaldığını düşünmüyorum. Bu ülkede din ve vicdan hürriyeti var. Kanunlarla belirlenmiş, anayasayla belirlenmiştir. Kızım çok üzgün ve bu süreçten sonra belki de psikolojik destek de alabiliriz. Okula korkarak gidiyor" diye konuştu.



"KİMSEYE KARIŞMAYA HAKKIMIZ YOK"



Kolej yönetimi ise kendilerine konuyla ilgili iletilen bir şikayet olmadığını belirterek, okullarında hiçbir öğretmen ve yöneticinin, öğrenciye bu tarz konularda karışmaya hakkının bulunmadığını, bugüne kadar da böyle bir durumla karşılaşmadıklarını ifade etti.