Muğla Büyükşehir 4,5 ton kapasiteli helikopter getirdi

Muğla’da meydana gelen orman yangınlarının söndürülebilmesi için gösterilen yoğun çaba devam ediyor. Yangınlarla daha etkin mücadele için görüşmelerini sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, 4,5 ton su kapasitesine sahip yangın söndürme helikopterinin Muğla’ya gelmesini sağladı.

WWF- Türkiye Doğal Hayat Koruma Vakfı tarafından kiralanan ve Muğla Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen helikopterin yarından itibaren yangınlara müdahale etmesi bekleniyor. Vakıf Genel Müdürü Aslı Pasinli'nin çabalarıyla Avusturya'dan gelen yüksek kapasiteli helikopter, bugün 18.00'da Dalaman Havaalanına iniş yaptı.

Gürün; “Doğayı korumak işbirliği çok önemli”

Havaalanında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla'da meydana gelen yangın felaketi nedeniyle yüreğinin yandığını belirterek, helikopterin gelmesi için oluşan sivil insiyatif nedeniyle çok mutlu olduğunu ve Muğla'nın doğasını korumak için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi. Gürün, “Öncelikle helikopterin buraya getirilmesi büyük emekleri olan vakıf yetkililerine teşekkür ediyorum. Bir süredir devam eden helikopteri getirme sürecinde gerekli izinleri veren ve prosedürleri tamamlayan Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı, Kültür ve Turizm Bakanlıklarımıza teşekkür ediyorum. Akaryakıt giderini tamamen üstlenen Shell petrole de teşekkür ederim. Bu sivil insiyatif ve vakıflarla bir araya gelerek bu işi başarabildik” dedi.