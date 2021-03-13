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Muğla'da erkek şiddeti can aldı

Muğla'da Bensu Narlı adındaki 23 yaşındaki bir kadın evinin kapısını açınca silahlı saldırıya uğradı.

13 Mart 2021 Cumartesi 20:29
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Muğla'da erkek şiddeti can aldı

Muğla'da 23 yaşında bir kadın evinde vurularak öldürüldü. 

Milas ilçesinde meydana gelen olayda Bensu Narlı adındaki genç kadın evinin kapısını açınca silahlı saldırıya uğradı. 

Saldırgan Serhat Kantaş, genç kadına tabancayla ateş açtı. 

Göğsünden yaralanan Bensu Narlı hayatını kaybettti. 

Olayın cuma akşamı saat 19.30 sıralarında meydana geldiği bildirildi. 

Katil zanlısı Serhat Kantaş, daha sonra kayıplara karıştı. 

Silah sesini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. 

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Narlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Narlı'nın cansız bedeni, olay yerindeki savcının incelemesinin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA 

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Serhat Kantaş'ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

KATİLİN İLK SÖZLERİ

Emniyetteki işlemleri süren Serhat Kantaş'ın ilk ifadesinde, "Bensu, eski kız arkadaşımdı. Başka biriyle görüştüğünü öğrendim. Konuşmak için oturduğu eve gittim. Zile bastıktan sonra Bensu kapıyı açtı. İçeriye girdim. Onu çok sevdiğimi söyledim. Aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Ne olduysa o zaman oldu. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

CENAZESİ AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Bensu Narlı'nın (23) cenazesi, otopsinin ardından yakınlarınca teslim alındı. Narlı'nın cenazesi ilk olarak Milas'ın Güllük Mahallesi'ndeki baba ocağının önüne getirildi. Anne Sevilay Narlı (49) ile baba Servet Narlı (51), kızlarının cenazesini gözyaşları içinde karşıladı.

Üzerine yazma ve seccade serilen kızının tabuta sarılan anne Sevilay Narlı, "Yavrumu almayın benden. Böyle toprağa mı verecektim? Sarı papatyamı benden almayın, beni de onunla götürün. Bu acıya yürek mi dayanır? Allah'ım bana sabırlar ver, ben nasıl böyle bir acıya dayanırım?' diye feryat etti.

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