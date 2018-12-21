Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yaraları çabuk iyileştiren bandaj geliştirildi
Yaraları çabuk iyileştiren bandaj geliştirildi
Whatsapp’tan Bomba Özellik!
Whatsapp’tan Bomba Özellik!
Apple'dan şaşırtan itiraf: iPad'ler bükülüyor, kabul ediyoruz
Apple'dan şaşırtan itiraf
Tek kişilik uçan araçlar sefere başladı
Tek kişilik uçan araçlar sefere...
Soyuz MS 09 Dünya'ya Döndü
Soyuz MS 09 Dünya'ya Döndü
banner40

Muğla'da sokakta bulunan iguana koruma altına alındı

Bodrum'da vatandaşlarca soğuk ve açlıktan bitkin halde bulunan iguana, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne verilecek.

21 Aralık 2018 Cuma 16:20
Muğla'da sokakta bulunan iguana koruma altına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sokakta bulunan iguana, belediye ekiplerince koruma altına alındı.

Torba Mahallesi'nde iguana gören vatandaşlar, durumu Bodrum Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi yetkililerine bildirdi.

Ekipler, soğuk ve açlıktan bitkin düştüğü görülen yaklaşık bir metre uzunluğunda ve 10 kilogram ağırlığındaki iguanayı bulunduğu yerden alarak Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirdi. 

banner41

Bakımevi veteriner hekimi Buse Esra Erkuşöz, yaptığı açıklamada, bakımevinde ilk kez bir iguana ağırladıklarını söyledi.

İguananın yetişkin olduğunu ifade eden Erkuşöz, "Vücut sıcaklığını dengelemeye çalışıyoruz. Normalde 26 derecelik ortamda yaşaması lazım. Ona uygun bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Bu hayvanların evde bakılması uygun değil" diye konuştu. 

Hayvanın bir evde bakıldığını düşündüklerini aktaran Erkuşöz, hayvanla baş edemedikleri için sahibinin sokağa atmış olabileceğini de tahmin ettiklerini anlattı.

Erkuşöz, hayvanın vücudunda herhangi bir yara veya darp izine rastlamadıklarını ifade etti.

İguananın, tedavisinin ardından, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
BodrumIguanaKorumaHaberTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akar: Ege'de Akdeniz'de Kıbrıs'ta yapılan provokasyonların etkisi olmaz
Akar: Ege'de Akdeniz'de Kıbrıs'ta yapılan provokasyonların etkisi olmaz
Şile’de karaya oturan gemi dev dalgalarla boğuşuyor
Şile’de karaya oturan gemi dev dalgalarla boğuşuyor
Kaymakcı: Türkiye 1960 anlaşması uyarınca Kıbrıs’tadır
Kaymakcı: Türkiye 1960 anlaşması uyarınca Kıbrıs’tadır

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim