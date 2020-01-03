Muğla Fethiye açıklarında göçmen faciası: 8 ölü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu 3'ü kadın 8 kişi yaşamını yitirdi.



Fethiye ilçesi açıklarında 15 göçmenin olduğu değerlendirilen lastik botun batma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine olay yerine 3 sahil güvenlik botu, bir dalış timi, sahil güvenlik uçağı ve helikopter sevk edildi.



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile ortak yapılan arama kurtarma çalışmalarında 3'ü kadın, 8 göçmenin cesedine ulaşıldı.



Kayıp olan göçmenlerin bulunmasına yönelik bölgede çalışmalar devam ediyor.