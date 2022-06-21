Muğla ve Antalya'da feci yangın

Edinilen bilgiye göre, Amazon Koyu Bördübet Yedi Adalar mevkiindeki ormanlık alanda saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir anda büyüyen alevlere ekipler ilk etapta iki yangın söndürme helikopteri ile müdahalede bulundu. Havanın kararması ile birlikte alevlere müdahalenin karadan devam edeceği bilgisi edinildi.



Takviye ekipler yola çıktı



Şiddetli rüzgar ile büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. Sık ormanlık alanda etkili olan yangına müdahalede bulunak üzere Denizli, Antalya ve İzmir’den çok sayıda takviye ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.



Antalya'da da yangın çıktı



Ova Mahallesi Çayağzı mevkisindeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına karadan müdahale ediliyor.



Geçen yıl ormanlar alev alev yanmıştı



28 Temmuz 2021'de Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve kısa sürede Muğla, Adana, Mersin'e yayılan yangınlar zor günler yaşatmıştı. Yangınlara 15 yangın söndürme uçağı, 62 helikopter, 9 insansız hava aracı, 1 insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 450 iş makinesi ve 5250 personel ile müdahale etmişti. 8 kişinin hayatını kaybettiği yangınlarda çok sayıda vatandaş yaralanmıştı.