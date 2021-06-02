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Muğla'da 'et yiyen örümcek' paniği

Halk arasında 'et yiyen örümcek' olarak bilinen sarıkız örümceği Muğla'nın Yatağan ilçesinde görüldü. Böcek, sinek, ölmüş akrep, kertenkele, hatta fare ile bile beslenebilen örümcek mahallede paniğe neden oldu.

02 Haziran 2021 Çarşamba 10:18
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Muğla'da 'et yiyen örümcek' paniği

Muğla'nın Yatağan ilçesi Turgut Mahallesi'nde bir vatandaş evinin bahçesinde diğer örümceklere göre daha büyük bir örümcek olduğunu fark etti.

Örümceğin halk arasında ''et yiyen örümcek'' olarak bilinen sarıkız örümceği olduğunu öğrenen ev sahibi, cep telefonu ile hayvanın fotoğrafını çekti.

BÖCEK, SİNEK, KERTENKELE VE FARE İLE BESLENİYOR

Böcek, sinek, ölmüş akrep, kertenkele, hatta fare ile bile beslenebilen örümcek mahallede heyecana neden oldu.

1 METRE ZIPLAYABİLİYOR

Isıya duyarlı hareket ettiği belirtilen sarıkız örümceği, ağzından salgıladığı enzimlerle insanları zehirlemiyor fakat ısırdığı yeri çürütüyor. Etçil olan örümcek yerden yaklaşık 1 metre yukarı zıplayabiliyor.

ISIRMAK İÇİN İNSANLARIN ÜZERİNE GİDEBİLİYOR

Diğer örümcekler insandan kaçarken, bu türün direkt ısırmak için insanların üzerine gelebildiği belirtiliyor.

Son Güncelleme: 02.06.2021 16:44
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