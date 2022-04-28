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Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı belli oldu: Kılıçdaroğlu...

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, önceki gün grup toplantısında yaptığı konuşma sonrası hareketlenen siyaset gündemi, yine sıcak saatlerini yaşıyor. Yaptığı sert açıklamalar ve kullandığı cümleler sonrası "Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etti" yorumları yapılırken, gelen bilgilere göre Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı, 6'lı masada da olumlu karşılık buldu. İşte kulisleri hareketlendiren son gelişmeler...

28 Nisan 2022 Perşembe 09:16
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Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı belli oldu: Kılıçdaroğlu...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, önceki gün partisinin Meclisteki grup toplantısında yaptığı açıklama büyük ses getirdi. Birçok sert ve net mesaj veren Kılıçdaroğlu'nun, "Kavgam var. Ya bana katılın ya yolumdan çekilin" sözleri "Cumhurbaşkanı adayı olacak" şeklinde yorumlandı. Kulisler günlerdir bu iddiaları konuşurken, gelen haberlere göre CHP liderinin "adaylık" çıkışı, 6'lı masada da olumlu yanıt buldu.

6'LI MASADA YANKI BULAN AÇIKLAMALAR

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından kurmaylarının, "Adaylığını ilan etti" açıklamaları, 6’lı masadaki diğer partilerde de yankı buldu.

İYİ PARTİ'DEN İTİRAZ GELMEDİ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İYİ Parti kanadından, Kılıçdaroğlu’nun “İttifakın ortak cumhurbaşkanı adayı olması" noktasında bir itiraz gelmedi. 24 Nisan’daki Balgat zirvesinin ardından yapılan ortak açıklamada, muhalefetin adayına yönelik yapılan “Uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi” tanımlamasını anımsatan İYİ Parti kanadı, “Bu kriterlere en uygun isimlerden birinin Kılıçdaroğlu olduğunu” kaydetti. Kılıçdaroğlu’nun “Son dönemdeki toplumsal ayrışmaya karşı birleştirici rol üstlenebileceği” ifade ediliyor.

Ancak İYİ Partililer, “2023 seçimlerinin mutlaka kazanılması gerektiğinin” altını çizerek, adayın belirlenmesi sürecinde “Seçim gelene dek yapılan kamuoyu araştırmalarının yakından takip edileceğini” vurguluyor.

DİĞER PARTİLER DE YEŞİL IŞIK YAKTI

6’lı masada yer alan DEVA, Demokrat, Gelecek ve Saadet partilerinin de “Kılıçdaroğlu’nun muhalefetin ortak adayı olmasına sıcak baktığına” dikkat çekiliyor.

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