Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eski kız arkadaşını tehdit etti
Eski kız arkadaşını tehdit etti
Hırsızlara 8 gün ek tutukluluk
Hırsızlara 8 gün ek tutukluluk
Cezaevinden 300’e yakın ses kaydı incelenecek
Cezaevinden 300’e yakın ses kaydı...
Sahte pasaportla çıkış yapacaktı
Sahte pasaportla çıkış yapacaktı
Tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandı
Tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandı

Muharrem İnce parti kuruyor

Memleket Hareketi adı altında Türkiye'yi dolaşan Muharrem İnce, parti kuracağını açıkladı. "CHP'den görüştüğüm isimler var, geleceklerine inanıyorum diyen İnce, Cumhurbaşkanlığına tekrar aday olmak istediğini de söyledi.

08 Aralık 2020 Salı 16:34
525 Okunma
Muharrem İnce parti kuruyor

Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce bir sosyal medya kanalında açıklamalarda bulundu.

İnce, "Parti kuracağız. CHP’de demokrasi kalmamıştır artık. Partide demokrasi yoksa Türkiye’ye demokrasi getirme şansınız yoktur. Onun için bunlara meydan okuyacağım, asla susmayacağım." dedi.

Yeni parti için yapılan hazırlıkları anlatan İnce, CHP'den görüştüğü isimler olduğunu söyledi.

İnce, "Avrupa’daki pek çok partinin tüzüğünü inceliyor arkadaşlarımız. Üyelerin katılımını öngören, iletişim kurulabilen, ekonomik farklı bir şey yapacağız. Hemen hemen isim belli. Memleket Hareketi’ne yakışır bir isim olacak. Tek başımıza 50+1 alacağız. CHP’den görüştüğüm isimler var. Gelecekler, inanıyorum."  dedi.

İnce, partinin kurulmasından sonra tekrar Cumhurbaşkanlığı adaylığına da sıcak baktığını açıkladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaşlı çift, 5 gün arayla koronavirüsten öldü
Yaşlı çift, 5 gün arayla koronavirüsten öldü
Mide küçültme ameliyatı olan Sevim, evinde ölü bulundu
Mide küçültme ameliyatı olan Sevim, evinde ölü bulundu
Kick-boks antrenörüne 4 kız sporcuya cinsel istismardan rekor ceza
Kick-boks antrenörüne 4 kız sporcuya cinsel istismardan rekor ceza
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim