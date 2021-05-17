Muharrem İnce partisini kurdu

Kurucular Kurulu adına dilekçe, parti sözcüsü Gaye Usluer, Hakkı Akalın ve Mehmet Ali Çelebi tarafından İçişleri Bakanlığı'na verildi.



Toplantıda Muharrem İnce, genel başkanlığa oy birliği ile seçildi. Partinin Merkez Yönetim Kurulu da belirlendi. Gaye Usluer Genel Başkan vekili ve parti sözcüsü, Hakkı Akalın Genel Sekreter, Mehmet Ali Çelebi genel başkan yardımcısı ve parlamento sözcüsü oldu.



Muharrem İnce, yarın partinin kuruluş amacını, hedeflerini anlatmak için kameraların karşısında olacak.