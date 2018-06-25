Muharrem İnce: "Seçimin sonucunu kabul ediyorum"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

İnce, açıklamada bulunacağını söyledi, "Yüksek Seçim Kurulu’nun geçici seçim sonuçlarını ilan etmesinden sonra bir açıklama yapacağım" dedi.

MUHARREM İNCE ERDOĞAN'IN KAZANDIĞINI KABUL ETTİ

Fox TV'de yer alan habere göre ise Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kabul ettiğini açıkladı.

İNCE: ADAM KAZANDI

Habere göre İsmail Küçükkaya Muharrem İnce'ye telefonda "yorumunuz nedir, herkes sizin yorumunuzu bekliyor" deyince İnce, "adam kazandı, yarın açıklama yapacağım" dedi.