Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95318
ALTIN
192.257
DOLAR
4.7194
STERLİN
6.2269
EURO
5.4955
Tırnakta beyaz lekeler neden olur?
Tırnakta beyaz lekeler neden olur?
Facebook’da o işlem 150 TL olabilir…
Facebook’da o işlem 150 TL...
Sıcak hava migreni tetikliyor!
Sıcak hava migreni tetikliyor!
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Google'dan ölümü tahmin eden yapay zeka
Ölümü tahmin eden yapay zeka!

Muharrem İnce: "Seçimin sonucunu kabul ediyorum"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasının ardından bir açıklama yaptı.

25 Haziran 2018 Pazartesi 10:54
Muharrem İnce: "Seçimin sonucunu kabul ediyorum"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

İnce, açıklamada bulunacağını söyledi, "Yüksek Seçim Kurulu’nun geçici seçim sonuçlarını ilan etmesinden sonra bir açıklama yapacağım" dedi.

MUHARREM İNCE ERDOĞAN'IN KAZANDIĞINI KABUL ETTİ

Fox TV'de yer alan habere göre ise Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kabul ettiğini açıkladı.

İNCE: ADAM KAZANDI

Habere göre İsmail Küçükkaya Muharrem İnce'ye telefonda "yorumunuz nedir, herkes sizin yorumunuzu bekliyor" deyince İnce, "adam kazandı, yarın açıklama yapacağım" dedi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
VATANDAŞ 2018-06-25 13:18:32

YARIN AÇIKLAMA YAPACAK MIŞ. ÇÜNKÜ AMERİKADAN KONUŞMA LİSTESİ GELECEK

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Demirtaş’tan ilk açıklama
Demirtaş’tan ilk açıklama
YSK: 'Sağlıklı bir seçim oldu'
YSK: 'Sağlıklı bir seçim oldu'
İnce: "50 günlük kampanyada 41 yılık 30 barajını açtık"
İnce: "50 günlük kampanyada 41 yılık 30 barajını açtık"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim