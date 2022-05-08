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Muhtar, köyünün elektriği kesilince direğe tırmandı

08 Mayıs 2022 Pazar 20:06
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Muhtar, köyünün elektriği kesilince direğe tırmandı

Bingöl'de köylerinde uzun süredir elektriklerin kesik söyleyen bir muhtar, elektrik direğine tırmanarak durumu protesto etti. AK Parti üyesi olduğunu dile getiren köy muhtarı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve elektrik şirketlerine seslenerek "Bize hizmet edilmiyor" dedi.

Bingöl'de Yolaçtı köyünün muhtarı Ağa Babayiğit, köyünde elektriklerin uzun zamandır kesik olduğunu ifadere ederek durumu protesto etmek için elektrik direğine tırmandı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Sosyal medyada ilk olarak gazeteci Mahmut Bozarslan tarafından paylaşılan video, kısa zamanda sosyal medyada gündem oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DA SESLENDİ

Görüntülerde elektrik direğine tırmanmış olan Babayiğit, "Türkiye Cumhuriyeti bizi duysun. Kamuoyuna sesleniyorum, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesleniyorum" diyerek AK Parti üyesi olduğunu ancak kendilerine hizmet edilmediğini öne sürdü.

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