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Muhterem Nur yaşam mücadelesi veriyor

Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı sanatçı Muhterem Nur yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

22 Şubat 2020 Cumartesi 16:00
Muhterem Nur yaşam mücadelesi veriyor
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Sanatçı Muhterem Nur, organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alındı. Henüz doktorlardan resmi bir açıklama yapılmazken Nur'un sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı ve bir döneme damga vuran oyuncu Muhterem Nur yoğun bakıma kaldırıldı.

İstanbul Beylikdüzü'nde bir hastaneye kaldırılan 87 yaşındaki Nur'un organ yetmezliği nedeniyle üç gündür tedavi altında olduğu ifade edildi.

Gerçek adı Aysel Kısa Akbaş olan ve 2013 yılında Müslüm Gürses'i kaybeden Muhterem Nur'un tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Müslüm GürsesMuhterem Nur
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