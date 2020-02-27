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Muhterem Nur’un sağlık durumu için hastaneden açıklama

Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne 10 gün önce kaldırılan ünlü sinema sanatçısı Muhterem Nur’un tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği, durumunun stabil olduğu belirtildi.

27 Şubat 2020 Perşembe 10:51
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Muhterem Nur’un sağlık durumu için hastaneden açıklama

İstanbul’da 2013 yılında vefat eden arabesk müziğin usta ismi Müslüm Gürses’in eşi 87 yaşındaki Muhterem Nur, 18 Şubat salı günü rahatsızlınca Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yüksek şekere bağlı çoklu organ yetmezliği teşhisi konulan Muhterem Nur’un akciğerinde sıvı toplanması tespit edildi. Tedavisi sırasında bir ara böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz makinesine bağlanan Muhterem Nur için yoğun bakım ünitesine vücut ısısını koruyan özel bir yatak getirtildi.

Müslüm Gürses hayranları, iki gün önce hastaneye gelerek Muhterem Nur’un sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Nur’un bir yakınının hastaneden ayrılmadığı ancak, gazetecilerle görüşmek istemediği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Müslüm GürsesMuhterem Nur
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